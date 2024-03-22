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Атаки дронов повлияли на цены на топливо в РФ: бензин и дизтопливо придется искать на стороне

Аналитик Баженов: если атаки на НПЗ продолжатся, России придется закупать бензин

1:17
Экономика

В марте после серии атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы наблюдается рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а объемы производства НПЗ сократились на 7,5%.

Аналитик Баженов: если атаки на НПЗ продолжатся, России придется закупать бензин
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Однако, несмотря на превышение объемов производства топлива над его потреблением в стране, розничные цены на АЗС, вероятно, не увеличатся, если ситуация с работой НПЗ сохранится на текущем уровне. Об этом утверждают специалисты отрасли.

Глава аналитического центра "Независимый топливный союз" Григорий Баженов отметил, что рост биржевых цен в большей степени обусловлен ожиданиями снижения общего объема топливной продукции. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Однако общий объем сделок на бирже находится на нормальном уровне. Кроме того, биржевые цены на топливо поднимает начавшийся сезон повышенного спроса, связанный с наступлением посевной кампании, добавил эксперт.

По его прогнозу, правительство будет пытаться сбить ажиотаж — будет предлагать какие-то конкретные схемы стабилизации ситуации на рынке.

Эксперт считает, что если реализуется худший сценарий и нанесение повреждений российским НПЗ продолжится, бензин и дизтопливо придется искать на стороне.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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