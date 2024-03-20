Госдума предложила штрафовать компании на 1 миллион рублей за спам-звонки с рекламой кредитов

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за спам-звонки с навязыванием кредитов. Штраф для частных лиц составит 20000 рублей, а для компаний - от 300 000 рублей до 1 миллиона.
Предлагается штрафовать за звонки, в которых указывается неполная информация о стоимости кредита, то есть граждан намеренно вводят в заблуждение. Эта манипуляция приводит к тому, что доверчивые граждане из малообеспеченных слоёв общества и не умеющие грамотно оценивать свои финансовые возможности оформляют кредиты, а потом не могут их выплатить, в результате чего теряют имущество, становятся банкротами и несут иные негативные последствия.
Ранее государство уже принимало меры по борьбе с микрофинансовыми организациями и завышенными ставками по кредитам.
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