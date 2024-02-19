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Расходы на продукты в России выросли в среднем на 4500 рублей

Россияне стали больше расходовать средств на продукты

Экономика

По подсчётам НАФИ (Национального агентства финансовой информации), средний расходы россиян на продукты в 2022-2023 годы повысился на 4500 рублей и составил 21100 рублей.

Россияне стали больше расходовать средств на продукты
Фото: РБК by Екатерина Кузьмина

34% населения тратят на продукты питания более 20000 рублей в месяц. 32% потребителей ограничиваются суммой до 10000 рублей в месяц. И только 2% расходуют на питание более 60000 рублей в месяц. 

Таким образом, можно говорить о повышении стоимости потребительской корзины в России. 

Состав продуктовой корзины в России определяется и пересматривается Министерством труда и социальной защиты РФ. В среднем продуктовая корзина в России включает следующие категории продуктов:

Хлеб и хлебопродукты: различные виды хлеба, батонов, булок и других хлебобулочных изделий.
Крупы и макаронные изделия: рис, гречка, манка, макароны и другие крупы.
Картофель: основной источник крахмала и углеводов.
Овощи и бахчевые культуры: капуста, морковь, лук, огурцы, помидоры, кабачки, тыква, арбузы и дыни.
Фрукты и ягоды: яблоки, груши, бананы, апельсины, персики, сливы, малина, смородина, крыжовник и другие.
Мясо и мясопродукты: говядина, свинина, курица, индейка, колбасы, сосиски, мясные консервы и т.д.
Рыба и морепродукты: треска, минтай, хек, лосось, креветки, кальмары, крабы и другие виды рыб.
Молоко и молочные продукты: молоко, кефир, ряженка, творог, сметана, йогурты, сыры, сливочное масло и др.

Вместе с тем, цены на продукты в России остаются существенно ниже европейских и американских. Большую роль в повышении цен играют санкционные ограничения и сезонные климатические циклы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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