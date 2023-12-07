Наследный принц Омана заявил о необходимости избавления от засилья Запада

Наследный принц Омана Зиязан бен Хейсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что необходимо избавиться от засилья Запада и несправедливого миропорядка.

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"Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", — сказал принц (цитата по ТАСС).

По его мнению, в данный момент необходимо формировать новые механизмы для торгово-экономических отношений между странами. Которые будут подразумевать отсутствие навязывания какой-либо идеологии и давления со стороны третьих стран.

Наследный принц также согласился с необходимостью создания новых международных экономических центров, предложив для их размещения Азию и Африку.

Накануне президент России побывал с визитами в Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Комментируя эти визиты, британское издание Daily Mail сочло нужным отметить, что президент России тепло пожимал руки чиновникам в ОАЭ, днём ранее отказавшись общаться с новым послом Великобритании из-за санитарных норм.