Наследный принц Омана Зиязан бен Хейсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что необходимо избавиться от засилья Запада и несправедливого миропорядка.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0