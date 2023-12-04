Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил о том, что из-за ухода иностранных компаний наблюдается конфликт интересов. По его мнению, внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании взамен ушедших с российского рынка нарушает правильное корпоративное управление.
"На мой взгляд, у нас с прошлого года произошла нехватка качественных представителей в совете директоров, независимых директоров. У нас резко ушли иностранные представители, которые в целом обычно представляли интересы как институциональных инвесторов, [так — ред.] и в целом миноритарных инвесторов", — заметил замминистра в ходе форума Ассоциации розничных инвесторов.
В то же время, подчёркивает Чебесков, если раньше во многом вакуум был заполнен представителями менеджмента, то теперь предлагаются свои кандидаты, и это может вывести на тропу конфликта. Однако в РФ есть квалифицированные кадры, способные заменить иностранных специалистов.
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