Международный саммит BRICS+ Fashion Summit в Москве: трансляции

В Москве состоится грандиозное событие в мире моды — 28 ноября открывается Международный форум BRICS+ Fashion Summit, который продлится до 2 декабря.
В течение пяти дней специалисты будут обсуждать проблемы модной индустрии и варианты более тесного сотрудничества между странами. Также будут более четко обозначены перспективы на рынке.
В мероприятии, которое организовал Фонд моды при поддержке правительства Москвы, примут участие делегации из 60 стран, включая Европу, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и СНГ.
Деловая программа саммита состоится в МКЗ "Зарядье" и на Хлебозаводе. В дискуссиях, круглых столах и открытых обсуждениях будут участвовать более 200 спикеров, в том числе главы профильных ассоциаций, дизайнеры, производители одежды, представители школ моды. На официальном сайте можно ознакомиться с расписанием.
В Государственном историческом музее (ГИМ), галерее парка "Зарядье", Российской государственной библиотеке (РГБ), а также в Доме Пашкова пройдут в рамках саммита показы модных коллекций. Свои творения покажут на подиуме дизайнеры из 12 стран. Российские модельеры тоже приготовили гостям сюрприз.
Помимо деловой программы, участники мероприятия смогут посетить, среди прочего:
Регистрация на саммит доступна на официальном сайте и в приложении Fashion Summit.
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