Экономист рассказала о том, как сэкономить на питании: заказывать продукты с доставкой

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Центра креативной экономики ВШЭ им. Плеханова Татьяна Абанкина в разговоре с Pravda. Ru рассказала, как можно сэкономить на питании.

Фото: Openverse by Александр Мотин is licensed under CC BY-SA 4.0.

Экономист уверена, что покупать продукты и готовить из них дома самостоятельно получается дешевле, особенно если приходится делать это на всю семью.

"Бесспорно, выгоднее покупать готовые продукты. В любом случае, сейчас широкий диапазон продуктов от дорогих до более или менее дешёвых. Совсем, к сожалению, дешёвые продукты, даже сезонные овощи практически исчезли, я согласна. Но все равно есть недорогие продукты. Есть скидки. И это действительно всегда выгоднее, особенно если речь идет о семье", — сказала Абанкина.

А заказывать готовую еду всегда дороже, равно как и ходить в кафе и рестораны, отметила эксперт.

При этом если человек живёт один, и тем более если он работает, ему большой разницы нет — заказывать еду с доставкой или сходить в кафе, считает Абанкина.

С другой стороны, в кафе люди обычно едят меньше, чем если они готовят еду дома, заметила эксперт.

"Единственное, что некоторые отмечают, что все-таки, как правило, когда люди готовят дома, они больше едят. Как-то дома себя не ограничивают. Когда приходят в кафе и рестораны, особенно более молодые люди после работы, то они как-то уже просто меньше заказывают", — отметила Абанкина.

Тем, кто хочет сэкономить на продуктах, экономист посоветовала присмотреться к покупкам еды на Озоне, где бывают большие скидки, тем более что пункты выдачи этого маркетплейса есть почти в каждом доме. Также эксперт уверена, что всегда дешевле заказывать и покупать в крупных магазинах с доставкой — например, в крупных магазинах типа "Метро", "Ашан" и так далее, у каждого из которых есть доставка.

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Как экономить на продуктах? // 10 советов