В сентябре увеличился импорт нефти РФ в Индию на 9%

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре текущего года Индия увеличила импорт российской нефти, достигнув общего объема в 1,57 миллиона баррелей в день, что является на 9% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает The Economic Times. Доля российской нефти в общем объеме импорта в Индию в сентябре составила 38%, сравнивая с 33% в августе. В августе после нескольких месяцев значительного роста доля поставок из России снизилась с более чем 40%.

Фото: openverse

Наибольший прирост спроса был зафиксирован со стороны государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые увеличили свои импорты на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как частные НПЗ уменьшили закупки на 13%.

Аналитики компании Vortexa, на данные которой ссылается газета, связывают эту динамику с тем, что Китай уменьшил свои закупки российской нефти. Также снизились поставки из Саудовской Аравии, что способствовало увеличению спроса на российский нефтяной продукт, сообщает ТАСС.

По данным за сентябрь, Россия заняла лидирующую позицию в структуре индийского нефтяного импорта, опережая Ирак и Саудовскую Аравию. За последний период, начиная с 2022 года, Индия значительно увеличила импорт российской нефти. Если в предыдущем финансовом году (с апреля по март) доля нефти из России составляла менее 2%, то к апрелю 2023 года эта доля достигла 43%.

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