Завершена добыча газа на крупнейшем месторождении в Европе в нидерландском Гронингене

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

На крупнейшем в Европе месторождении газа в нидерландском Гронингене завершили добычу голубого топлива, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Фото: ru.torange. biz

Согласно информации телеканала, "сегодня утром в шесть часов газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе."

Это событие стало окончанием добычи газа в северной провинции Нидерландов спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения. Решение было принято из-за риска землетрясений. Тем не менее, существует возможность, что скважины могут быть вновь открыты в следующем году, особенно в случае очень холодной зимы.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене, расположенное на севере Нидерландов, было открыто в 1959 году, и началась его разработка в 1963 году. Изначально извлекаемые запасы голубого топлива составляли 2,9 триллиона кубометров. Месторождение долгое время было главным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на этом месторождении.

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