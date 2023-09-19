Поставки грузинского вина в Россию выросли на 22,7% за восемь месяцев 2023 года

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущего года и до конца августа объем поставок вина из Грузии в Россию увеличился на 22,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 41,3 тысячи тонн. Эти данные предоставлены Национальной службой статистики (Geostat).

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По денежной стоимости этот показатель составил 112,1 миллиона долларов. В то же время, за аналогичный период 2022 года из Грузии в Россию было доставлено общее количество вина в объеме 33,6 тысячи тонн, стоимостью 90,3 миллиона долларов. Экспорт грузинского вина в Россию занимает существенную долю в общем объеме поставок товаров в РФ и составил 24,2 процента, как указано в отчете аналитиков.

Согласно данным, в течение первых восьми месяцев 2023 года объем поставок ферросплавов в Россию составил 36,2 тысячи тонн, в то время как за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 50,8 тысячи тонн. С другой стороны, поставки грузинской минеральной воды и газированных напитков, содержащих сахар, значительно выросли, превысив отметку в 132 тысячи тонн, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

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