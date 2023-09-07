Торговый оборот России и КНР вырос на 32% с начала года

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оборот товаров между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $155,1 миллиарда. Эту информацию опубликовали в отчете, опубликованном на веб-сайте Главного таможенного управления КНР.

Фото: openverse.org

Согласно этому документу, в первые восемь месяцев текущего года Китай импортировал товаров из России на сумму $71,8 миллиарда, что на 63,2% больше, чем в аналогичный период 2022 года. В то же время поставки из России в Китай выросли на 13,3% и составили $83,3 миллиарда. В августе оборот товаров между странами составил $20,8 миллиарда. Россия ввезла в Китай товаров на $11,5 миллиарда, а КНР поставила в Россию товаров на $9,3 миллиарда.

С января по июль 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $134,1 миллиарда, сообщает "Состав.ру". В 2022 году торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных $190,27 миллиарда. Ранее руководители РФ и КНР поставили перед собой задачу увеличить товарооборот с $100 миллиардов в год в 2018 году до $200 миллиардов к 2024 году.

В 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава КНР Си Цзиньпин выдвинул новую цель по увеличению объема товаров между Россией и Китаем — $250 миллиардов в год.

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Импорт из КНР в РФ с начала года вырос на 20% и превысил $15 млрд