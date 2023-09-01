Польша перевозит нефть на танкерах, которые доставляют и российское сырьё

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польская нефтяная компания Orlen применяет танкеры, которые транспортируют российскую нефть, с целью снижения расходов на доставку арабского сырья. Эти суда перевозят грузы в Польшу, возвратно из Азии в балтийские порты, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org

За последние несколько месяцев Orlen заключила контракты на аренду не менее 10 танкеров, которые транспортировали российскую нефть в Азию, с последующей перевозкой арабского сырья в Польшу в обратном направлении. Об этом написало агентством Reuters, получив инсайд от трейдеров.

Согласно источникам, Orlen имеет преимущество в виде более низких ставок за доставку, когда использует танкеры для перевозки российской нефти. Это также выгодно судовладельцам, так как танкеры не возвращаются пустыми.

Reuters сообщает, что в течение трёх месяцев Orlen арендовала не менее 10 судов на обратном пути, которые доставили грузы в порт Гданьск и литовский терминал в Бутинге.

Речь идет о греческих судовладельцах танкеров, которые продолжают перевозить российскую нефть и нефтепродукты. Ранее, в июле, EADaily также информировало о перевозке судами арабской нефти в обратном направлении. Например, танкеры загружаются на средиземноморском побережье Египта с саудовской нефтью, поставленной через трубопровод с другой стороны Суэцкого канала, и отправляются на север в Европу.

Один из таких танкеров, Bonita, в июне совершил путешествие из Приморска в индийскую Сику, а затем, в конце июля, вернулся с арабской нефтью в литовский терминал Бутинге. В настоящее время он следует по маршруту Высоцк — Сингапур.

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