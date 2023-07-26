Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Официально: Малком покинул "Зенит"
Автомобили Hyundai, Kia и Jeep могут перестать поставлять в Россию
Минтруда представило проект улучшения условий труда для инвалидов
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил, для чего Зеленский решил продлить военное положение
Запрет импорта рыбной продукции приведёт к росту цен
Марков назвал три направления удара ВСУ
Лесной пожар в Турции не могут потушить уже двое суток
Путин назвал доллар инструментом политической борьбы
Турэксперт Голов рассказал, в какие регионы Турции сейчас ехать опасно

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречку

4:22
Экономика

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречневую крупу, обусловленный кульминацией уборочной страды, рекордными объемами экспорта и ослаблением национальной валюты.

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречку
Фото: pixabay.com

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в июле после снижения с апреля 2022 года оптовые цены на гречневую крупу начали расти. На пике стоимость гречневой крупы достигала 93 тыс. рублей за тонну, но к июлю снизилась до 41 тыс. рублей за тонну. По прогнозам ИКАР, к сентябрю цены могут еще больше вырасти — до 45 тыс. рублей за тонну.

Наблюдаемый в последнее время резкий рост цен на гречневую крупу объясняется не только сезонными факторами. Немалую роль сыграло и обесценивание валюты.

В сезоне 2022/23 в России был зафиксирован рекордный объем экспорта гречневой крупы — около 262 тыс. т, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Этот объем экспорта составил примерно четверть от общего объема производства — около 1 млн т.

По словам Дмитрия Рылико, генерального директора ИКАР, нынешние цены на гречку почти в полтора раза ниже, чем год назад. Однако ожидается, что с приходом нового урожая ситуация стабилизируется.

К счастью, в этом году выращивание гречихи и риса прошло без особых проблем, и потребительский рынок оценивается как стабильный. Рылико уверяет, что оставшиеся полтора месяца до нового урожая пройдут спокойно. В настоящее время цены на зерно остаются стабильными.

По состоянию на 19 июля средняя цена на рис у производителей снизилась на 3,1% за месяц и на 0,1% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на гречневую крупу, по данным министерства сельского хозяйства, на 43% ниже, чем год назад.

В июне производство гречневой крупы составило 39,8 тыс. т, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Всего с января по июнь 2023 года было произведено 253 700 т гречневой крупы, что на 6% больше, чем в первом полугодии предыдущего года.

Министерство сельского хозяйства объявило о планах по расширению посевных площадей под рис и гречиху в текущем году. По прогнозам, это позволит получить около 1 млн т риса (по сравнению с 927 тыс. т в предыдущем году) и, возможно, превзойти прошлогодний показатель производства гречихи, составивший 1,22 млн т.

Предполагается, что эти меры обеспечат полную загрузку мощностей зерноперерабатывающих предприятий. Введение ограничений на экспорт позволит избежать дефицита риса.

Ситуация с ценами на гречневую крупу и ее наличием в федеральных розничных сетях остается стабильной.

Игорь Караваев, председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), подтверждает, что за последний год произошло снижение цен на гречневую крупу и оптовые цены в настоящее время значительно ниже, чем летом 2022 и 2021 годов.

Традиционно на цены влияют урожайность и инфляция, которые производители учитывают при установлении розничных цен на товар.

По мнению экспертов, в настоящее время розничные сети не получают от поставщиков запросов на корректировку цен. Поскольку уборка урожая еще продолжается, результаты и последующее влияние на цены станут очевидны во второй половине августа, считает Караваев.

Кроме того, гречневая крупа пользуется повышенным спросом у потребителей во многом благодаря привлекательной цене.

Караваев уверяет, что запасы гречневой крупы в распределительных центрах розничных сетей и у поставщиков зерна достаточны для удовлетворения спроса российских покупателей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Последние материалы
Турэксперт Голов рассказал, в какие регионы Турции сейчас ехать опасно
В аквапарке Ростова-на-Дону утонул ребёнок
Ждём крушений вертолётов в США — так потери на Украине легализуют
India Today: индиец нашёл кобру без сознания и спас её, напоив водой
Российская нефть Urals поднялась до рекордного значения впервые за 2023 год
Психолог назвала приёмы, помогающие говорить убедительно
История индийца из Мумбаи перевернула представление о нищих
"Страна: из-за Зеленского президентские выборы на Украине могут не состояться
Полиция задержала осквернителя могил в Сосногорске
Судебные приставы смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников