Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречку

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Эксперты прогнозируют резкий рост цен на гречневую крупу, обусловленный кульминацией уборочной страды, рекордными объемами экспорта и ослаблением национальной валюты.

Фото: pixabay.com

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в июле после снижения с апреля 2022 года оптовые цены на гречневую крупу начали расти. На пике стоимость гречневой крупы достигала 93 тыс. рублей за тонну, но к июлю снизилась до 41 тыс. рублей за тонну. По прогнозам ИКАР, к сентябрю цены могут еще больше вырасти — до 45 тыс. рублей за тонну.

Наблюдаемый в последнее время резкий рост цен на гречневую крупу объясняется не только сезонными факторами. Немалую роль сыграло и обесценивание валюты.

В сезоне 2022/23 в России был зафиксирован рекордный объем экспорта гречневой крупы — около 262 тыс. т, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Этот объем экспорта составил примерно четверть от общего объема производства — около 1 млн т.

По словам Дмитрия Рылико, генерального директора ИКАР, нынешние цены на гречку почти в полтора раза ниже, чем год назад. Однако ожидается, что с приходом нового урожая ситуация стабилизируется.

К счастью, в этом году выращивание гречихи и риса прошло без особых проблем, и потребительский рынок оценивается как стабильный. Рылико уверяет, что оставшиеся полтора месяца до нового урожая пройдут спокойно. В настоящее время цены на зерно остаются стабильными.

По состоянию на 19 июля средняя цена на рис у производителей снизилась на 3,1% за месяц и на 0,1% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на гречневую крупу, по данным министерства сельского хозяйства, на 43% ниже, чем год назад.

В июне производство гречневой крупы составило 39,8 тыс. т, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Всего с января по июнь 2023 года было произведено 253 700 т гречневой крупы, что на 6% больше, чем в первом полугодии предыдущего года.

Министерство сельского хозяйства объявило о планах по расширению посевных площадей под рис и гречиху в текущем году. По прогнозам, это позволит получить около 1 млн т риса (по сравнению с 927 тыс. т в предыдущем году) и, возможно, превзойти прошлогодний показатель производства гречихи, составивший 1,22 млн т.

Предполагается, что эти меры обеспечат полную загрузку мощностей зерноперерабатывающих предприятий. Введение ограничений на экспорт позволит избежать дефицита риса.

Ситуация с ценами на гречневую крупу и ее наличием в федеральных розничных сетях остается стабильной.

Игорь Караваев, председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), подтверждает, что за последний год произошло снижение цен на гречневую крупу и оптовые цены в настоящее время значительно ниже, чем летом 2022 и 2021 годов.

Традиционно на цены влияют урожайность и инфляция, которые производители учитывают при установлении розничных цен на товар.

По мнению экспертов, в настоящее время розничные сети не получают от поставщиков запросов на корректировку цен. Поскольку уборка урожая еще продолжается, результаты и последующее влияние на цены станут очевидны во второй половине августа, считает Караваев.

Кроме того, гречневая крупа пользуется повышенным спросом у потребителей во многом благодаря привлекательной цене.

Караваев уверяет, что запасы гречневой крупы в распределительных центрах розничных сетей и у поставщиков зерна достаточны для удовлетворения спроса российских покупателей.

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