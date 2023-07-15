Профессор Артышак: объёмы украинского зерна на ввоз в Польшу шокируют

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объёмы ввезённой пшеницы с Украины за весь 2022 год в Польшу 168 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, и они шокируют, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

Фото: shutterstock.com

По словам профессора, цифры вряд ли учитывают "техническое" зерно, ввезённое в Польшу. Однако такое положение дел угрожает экономике страны.

"Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", — поделился Артышак опасениями с Rzeczpospolita.

Профессор подчеркнул, что польские фермеры оказались на грани банкротства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.