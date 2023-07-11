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В России определили лидеров среди регионов по эффективности промышленной политики

0:56
Экономика

В России определили лидеров среди регионов страны по эффективности промышленной политики. Топ самых успешных назвали на международной промышленной выставке "Иннопром".

В России определили лидеров среди регионов по эффективности промышленной политики
Фото: mos.ru

Так, места распределились следующим образом:

  • 1 место — Москва,
  • 2 место — Подмосковье,
  • 3 место — Башкортостан.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, большой вклад в развитие промышленной политики в российских городах вносят инвесторы и предприятия. Кроме того, узконаправленная ипотека и light industrial.

"Я должен отметить роль партнёрства с министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идёт. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial — всё то, что сегодня реально работает", — цитирует Воробьёва Телеканал "360".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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