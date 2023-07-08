Российская компания начала производство отечественных систем ABS и ESP в Костроме

В Костроме началось производство отечественных систем ABS (антиблокировочная система тормозов) и ESP (электронная система стабилизации). Как сообщает ТАСС, начало производства систем торможения и стабилизации компанией "Ителма" состоялось в Костроме. На церемонии запуска присутствовали высокопоставленные лица, в том числе губернатор области Сергей Ситников и заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак. В "Ителме" подчеркивают, что реализация этого проекта отечественной системы не предполагала привлечения бюджетных средств и носит чисто коммерческий характер.
Расширенный рыночный спрос позволил производителю установить более конкурентоспособную цену на эти устройства, заявил замглавы Минпромторга. Ранее это было невозможно, подчеркнул он, поскольку рынок был наводнен иностранными системами ABS и ESP.
В период дефицита электронных компонентов "Ителма" задумывалась о производстве отечественной альтернативы, а в прошлом году стала очевидна необходимость реализации проекта. Министерство промышленности и торговли оказало содействие в сотрудничестве между поставщиками и автопроизводителями, но бюджетные средства, по словам представителей компании, освоены не были.
Для производства систем ABS и ESP на заводе "Итэлма" в Костроме был построен новый цех с автоматизированной сборочной линией. Он способен выпускать до 1,2 млн. устройств в год, хотя прогнозируемый объем на сегодняшний день составляет 850 000 единиц.
Получена лицензия на глубокую локализацию, позволяющая заменять все компоненты внутри блоков российскими аналогами. Однако, по словам инсайдеров, в настоящее время электронные блоки "Ителмы" собираются с использованием китайских деталей.
Другие источники сообщают, что ABS вернется в арсенал самой доступной Lada Granta 1 августа, причем ею будут оснащены все 13 вариантов седанов, лифтбеков и универсалов. Возможно, что речь идет о системе от "Ителмы", которую сейчас тестирует АвтоВАЗ. Ранее автомобили Lada оснащались системами ABS немецкого производителя Bosch.
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