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Российская компания начала производство отечественных систем ABS и ESP в Костроме

2:25
Авто

В Костроме началось производство отечественных систем ABS (антиблокировочная система тормозов) и ESP (электронная система стабилизации). Как сообщает ТАСС, начало производства систем торможения и стабилизации компанией "Ителма" состоялось в Костроме. На церемонии запуска присутствовали высокопоставленные лица, в том числе губернатор области Сергей Ситников и заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак. В "Ителме" подчеркивают, что реализация этого проекта отечественной системы не предполагала привлечения бюджетных средств и носит чисто коммерческий характер.

Российская компания начала производство отечественных систем ABS и ESP в Костроме
Фото: https://www.carsomesg.com/

Расширенный рыночный спрос позволил производителю установить более конкурентоспособную цену на эти устройства, заявил замглавы Минпромторга. Ранее это было невозможно, подчеркнул он, поскольку рынок был наводнен иностранными системами ABS и ESP.

В период дефицита электронных компонентов "Ителма" задумывалась о производстве отечественной альтернативы, а в прошлом году стала очевидна необходимость реализации проекта. Министерство промышленности и торговли оказало содействие в сотрудничестве между поставщиками и автопроизводителями, но бюджетные средства, по словам представителей компании, освоены не были.

Для производства систем ABS и ESP на заводе "Итэлма" в Костроме был построен новый цех с автоматизированной сборочной линией. Он способен выпускать до 1,2 млн. устройств в год, хотя прогнозируемый объем на сегодняшний день составляет 850 000 единиц.

Получена лицензия на глубокую локализацию, позволяющая заменять все компоненты внутри блоков российскими аналогами. Однако, по словам инсайдеров, в настоящее время электронные блоки "Ителмы" собираются с использованием китайских деталей.

Другие источники сообщают, что ABS вернется в арсенал самой доступной Lada Granta 1 августа, причем ею будут оснащены все 13 вариантов седанов, лифтбеков и универсалов. Возможно, что речь идет о системе от "Ителмы", которую сейчас тестирует АвтоВАЗ. Ранее автомобили Lada оснащались системами ABS немецкого производителя Bosch.

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Производство блоков систем ABS и ESP на примере завода Bosch | Своими глазами
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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