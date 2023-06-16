Как закон об аптечном маркетинге ударит по российским пациентам

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владельцы аптек сказали, что поднимут цены на лекарства, не входящие в список жизненно важных, если ГД РФ примет закон об ограничении маркетинговых бонусов.

Фото: ya.ru

И возможное принятие закона реально скажется на бизнесе, ценах на лекарства и на простых людях, сообщает директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

"Это действительно может привести не к удешевлению препаратов, а к подорожанию. За последние годы расходы аптек по некоторым статьям увеличились в разы. В этом случае маркетинговые контракты, которые заключаются между фармацевтическими производителями и аптечными сетями, помогают сохранить цену для потребителя, не повышать её", — цитирует эксперта Общественная служба новостей.

Маркетинговые контракты не являются "бонусами", они включают в себя обучение фармацевтов, выкладку, акции в аптеках, пояснила она. В РФ эти услуги оплачивают производители лекарств.

Контракты помогают аптекам "жить", и аптеки работают на обеспечение населения доступными лекарствами, и на то, чтобы аптечный бизнес был рентабельным, подчеркнула фармацевт.

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