Эксперт Ибрагимова объяснила, стоит ли платить банку за скидку на ипотеку

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки РФ стали активно продвигать услугу по предоставлению платной скидки на ипотеку. Директор ипотечного центра ГК "Миэль" Юлия Ибрагимова объяснила россиянам, стоит ли воспользоваться таким предложением.

Фото: guneserkoc.com

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на эксперта, некоторые банки позволяют своим клиентам оплатить снижение ставки на определённый срок, а не на весь период займа. По словам специалиста, комиссию обычно предлагают вычесть из суммы первоначального взноса. Это сделано для того, чтобы человеку не пришлось искать дополнительных денег, уточнила Ибрагимова. Она добавила, что иногда допускается включение комиссии в размер кредита.

Эксперт также подчеркнула: скидки на ипотеку сейчас доступны при покупке квартир в новостройках и вторичном фонде.

Ибрагимова считает, что в некоторых ситуациях подобные дисконты могут быть выгодны клиентам. Она порекомендовала россиянам, которые хотят оформить ипотеку, попросить сотрудника банка рассчитать сумму экономии процентов и срок окупаемости, а затем подумать, стоит ли воспользоваться скидкой.

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