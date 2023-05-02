Adidas может передать свои российские активы альтернативному инвестору

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas, временно закрывший свои магазины на территории России, рассматривает возможность передачи местного подразделения альтернативному иностранному инвестору.

По мнению руководства компании, это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате. В настоящее время российский Adidas продолжает поддерживать свою деятельность, предлагая офисные и складские помещения в субаренду, пишут российские СМИ.

Хотя спрос на одежду и обувь известных брендов частично перешел в онлайн, эксперты считают, что потенциал для развития спортивных магазинов в России все еще сохраняется.

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