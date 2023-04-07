Экономист Беляев: сильного падения курсов доллара и евро ожидать не стоит

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие дни на валютном рынке произойдёт корректировка, рост курсов доллара и евро должен остановиться, считает экономист Михаил Беляев.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, в последнее время россияне стали активно вкладываться в иностранную валюту, боясь дальнейшего ослабления рубля. Он отметил, что из-за ажиотажа доллар и евро продолжают расти по отношению к национальной валюте РФ, но рано или поздно этот процесс замедлится.

При этом специалист призвал не ждать существенного падения курсов иностранных валют.

"Думаю, доллар всё равно ниже 80 рублей вряд ли опустится", — подчеркнул Беляев.

Как пояснил аналитик, евро, судя по всему, задержится на уровне 88-89 рублей.

Ранее Беляев заявил о последовательном снижении курса рубля с декабря 2022 года. По его мнению, российская экономика столкнётся с кризисной ситуацией, если не будут приняты меры стимулирования предпринимательской активности.

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