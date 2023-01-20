Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист: долг за неуплату ЖКУ у Ольги Бузовой появился не просто так
Актёр Амаду Мамадаков пообещал вырвать Артуру Смольянинову* язык при встрече
Украинский политик Кива назвал реальные цифры потерь ВСУ
В Белоруссии рок-группу Tor Band признали экстремистской из-за поддержки оппозиции в 2020 году
Экс-советник Кучмы Соскин: предупреждение Путина о танках для ВСУ напугало Байдена
RT: ВСУ потеряли в Запорожье 450 человек за две недели
Американский полковник предрёк США поражение в войне с РФ из-за Украины
Ерхов: ущерб иностранного бизнеса из-за санкций против РФ составил порядка 240 миллиардов долларов
Воздушная тревога в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины

В Давосе обсудили, как привести Россию к "ужасающей бедности"

Экономика

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали, как привести Россию к "ужасающей бедности". Помочь в этом, по мнению участников дискуссии, должны санкции.

В Давосе обсудили, как привести Россию к "ужасающей бедности"

В частности, эту идею активно продвигал профессор Гарвардского университета экономист Кеннет Рогофф. По его словам, "даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима". Этот американский экономист и по совместительству большой любитель шахмат полагает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы привести Россию к "ужасающей бедности".

С позицией профессора согласились министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек и первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Впрочем, участники дискуссии признали, что только девять государств мира, помимо стран, входящих в Евросоюз, США и Великобритании, поддержали антироссийские санкции.

Напомним, на этом же форуме в Давосе несколькими днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России "десятилетия упадка".

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и её индустрия лишается современных и критических технологий", — сказала глава ЕК во время своего выступления.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что участники нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали только политику и Украину большую часть времени.

"Не могу согласиться, что главной темой Давоса была экономика, напротив, экономики было недостаточно, раньше это было 90% разговоров, сейчас — меньше 50%. Политика и Украина — абсолютно доминантные темы", — сказал Вучич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
"Панцирь-С1" появился на крыше главного здания Министерства обороны
"Панцирь-С1" появился на крыше главного здания Министерства обороны
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин: предупреждение Путина о танках для ВСУ напугало Байдена
RT: ВСУ потеряли в Запорожье 450 человек за две недели
Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории
Американский полковник предрёк США поражение в войне с РФ из-за Украины
Ерхов: ущерб иностранного бизнеса из-за санкций против РФ составил порядка 240 миллиардов долларов
Воздушная тревога в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины
В Давосе обсудили, как привести Россию к "ужасающей бедности"
РИА Новости: Граждане США не верят в дееспособность 80-летнего президента Байдена
Глава Грузии отказалась возобновлять авиасообщение с РФ и призвала изменить правила пребывания россиян в стране
В Ставрополье задержали банду, вымогавшую у подростков деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников