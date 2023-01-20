В Давосе обсудили, как привести Россию к "ужасающей бедности"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали, как привести Россию к "ужасающей бедности". Помочь в этом, по мнению участников дискуссии, должны санкции.

В частности, эту идею активно продвигал профессор Гарвардского университета экономист Кеннет Рогофф. По его словам, "даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима". Этот американский экономист и по совместительству большой любитель шахмат полагает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы привести Россию к "ужасающей бедности".

С позицией профессора согласились министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек и первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Впрочем, участники дискуссии признали, что только девять государств мира, помимо стран, входящих в Евросоюз, США и Великобритании, поддержали антироссийские санкции.

Напомним, на этом же форуме в Давосе несколькими днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России "десятилетия упадка".

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и её индустрия лишается современных и критических технологий", — сказала глава ЕК во время своего выступления.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что участники нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали только политику и Украину большую часть времени.

"Не могу согласиться, что главной темой Давоса была экономика, напротив, экономики было недостаточно, раньше это было 90% разговоров, сейчас — меньше 50%. Политика и Украина — абсолютно доминантные темы", — сказал Вучич.

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