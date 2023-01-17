Глава Еврокомиссии пообещала России десятилетия упадка

Евросоюз вводит против России сильнейшие санкции, которые погрузят её экономику в рецессию на десятилетия, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и её индустрия лишается современных и критических технологий", — сказала глава ЕК во время своего выступления.

В значительной степени это заявление адресовано даже не столько участникам форума в Давосе, сколько тем европейским политикам, которые сомневаются в эффективности санкций.

Открыто говорят об этом, впрочем, немногие. В их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Который на днях вновь раскритиковал Брюссель за отсутствие смелости признать ошибочность санкций. При этом он считает, что санкции против России будут вводить и дальше.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что если бы Евросоюз перестал вводить ограничения против России, стоимость энергии резко упала бы, а инфляция и общий уровень цен снизились в два раза.

В Венгрии провели опрос относительно того, как жители страны относятся к санкциям против России. По результатам национальных консультаций выяснилось, что 97 процентов принявших участие в опросе высказались против санкций. В консультациях участвовали 1,4 миллиона жителей страны.

В Будапеште результаты национальных консультаций сочли свидетельством необходимости пересмотреть санкционную политику Евросоюза. Но едва ли этого можно ожидать в обозримом будущем.

Сейчас в Евросоюзе рассматривают очередной, десятый по счёту, пакет антироссийских санкций. И заявление Урсулы фон дер Ляйен подтверждает, что отказываться от этой политики в Брюсселе не собираются и в дальнейшем.

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