19FortyFive: США ударили по России "финансовым ядерным оружием". И оно не сработало

Соединённые Штаты и их союзники применили против России "финансовое ядерное оружие". Однако ожиданий Запада оно не оправдало, говорится в материале, опубликованном в издании 19FortyFive.

Речь идёт о замораживании российских активов, которые хранились за рубежом. Эффект от данных мер, равно как и от торговых ограничений, оказался совсем не таким, как рассчитывали на Западе.

В статье отмечается, что ВВП России по итогам 2022 года, согласно оценкам, сократится на 3,4 процента.

Однако масштабы ущерба оказались намного меньше, нежели предполагалось ранее. Хотя среди введённых Западом ограничений значились меры, которые позиционировались как "финансовое ядерное оружие". В частности, речь об отключении российских банков от международной системы SWIFT.

"Исключение из SWIFT изначально рекламировалось как "финансовое ядерное оружие" — это была сильно преувеличенная оценка. SWIFT просто приложение для обмена сообщениями, обычно используемое для международных денежных переводов. Хотя исключение из него, безусловно, вызывает неудобства, существуют и другие средства связи для отправки инструкций по трансграничному переводу средств", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Напомним, ранее "замороженные" на Западе российские активы оценивались в 300 миллиардов долларов. Однако в начале декабря прошлого года в западной прессе появилась информация, что из 300 миллиардов долларов в наличии активов толшько на 100 миллиардов.

А оставшиеся две трети куда-то пропали и где они находятся, никому неизвестно. Якобы в течение нескольких месяцев никто не проверял, действительно ли на Западе "заморожены" российские активы на 300 миллиардов долларов.

Напомним, на эти активы претендует киевский режим, который требует от западных стран передать их Украине. В Эстонии недавно заявили, что начнут работу в этом направлении. Хотя нельзя сказать, что на Западе с большим энтузиазмом воспринимают идею передачи российских активов.

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