Французский актер Омар Си раскритиковал Запад за поддержку Украины

Французский актер Омар Си, который стал широко известен после выхода фильма "1+1", раскритиковал Запад, который сконцентрировал внимание на украинском кризисе, но не проявляет интереса к многолетним кровопролитным конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке.

"Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?" — сказал актёр в интервью Le Parisien.

Он признался, что в детстве его потрясли кадры войны между Ираном и Ираком. Неизгладимое впечатление оказала на него и война в Персидском заливе.

По словам Омара Си, его беспокоят любые вооруженные конфликты вне зависимости от того, в какой точке мира они происходят.