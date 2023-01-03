Французский актер Омар Си, который стал широко известен после выхода фильма "1+1", раскритиковал Запад, который сконцентрировал внимание на украинском кризисе, но не проявляет интереса к многолетним кровопролитным конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке.
"Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?" — сказал актёр в интервью Le Parisien.
Он признался, что в детстве его потрясли кадры войны между Ираном и Ираком. Неизгладимое впечатление оказала на него и война в Персидском заливе.
По словам Омара Си, его беспокоят любые вооруженные конфликты вне зависимости от того, в какой точке мира они происходят.
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