Политолог Гагарин: РФ не уподобляется ЕС, поэтому не накладывает санкции

Политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал информацию о том, что целый ряд стран ЕС нарастили импорт российской продукции, а также экспорт товаров из РФ, несмотря на антироссийские санкции.

Эксперт объяснил, что, несмотря на введённые против России санкции, мировая экономика продолжает функционировать так же, как и до этого.

"Сами по себе санкции являются, мягко говоря, алогичными с точки зрения развития и существования экономики. Поэтому Россия не уподобляется тем, кто накладывает вот эти самые санкции и пытается нарушить законы экономического существования, вообще экономики. Поэтому Россия ограничивает экспорт только тех товаров, которые направлены в недружественные страны. Мы прекрасно понимаем, что без оборота товаров, без обмена невозможно существование экономики. Поэтому если мы и реализуем какие-то санкции, то только по отношению именно к узкому ограниченному кругу вот этих самых недружественных стран", — объяснил Гагарин.

Политолог добавил, что те же самые недружественные страны окольными путями через другие какие-то, через страны-посредники все равно компенсируют те запросы, которые у них есть, связанные с потреблением продукции именно российской, продолжая закупать товары из РФ. Поэтому антироссийские санкции бьют в первую очередь по тем, кто их вводит.

"Россия не хочет участвовать в этом алогичном и абсурдном процессе, тем более нести какие-то риски экономические и, соответственно, потери. Поэтому мы стараемся минимально накладывать санкции, чтобы не нарушать нормального процесса в экономике", — подчеркнул Гагарин.

Эксперт напомнил, что Европа сейчас находится в глубоком кризисе, она несёт большие потери из-за санкций. И с введением новых ограничений ситуация в экономике ЕС становится всё хуже.

Однако политолог верит, что прозрение у европейцев всё-таки наступит, тогда, когда у них полностью иссякнут запасы финансов.

Ранее агентство РИА Новости представило расчёты, из которых видно, что экспорт российских товаров вырос в июле сразу в 6 стран ЕС, в то время как импорт продукции из РФ был увеличен сразу в 16 европейских стран.