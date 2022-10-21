Политолог Барабанов: к череде отставок в Европе привели санкции против России

Перемены в руководстве ряда европейских стран вызваны антироссийскими санкциями, которые привели к экономическому кризису на Западе, заявил в интервью Pravda.Ru российский историк и политолог, доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

"Прямая причина смены власти (в нескольких государствах Европы. — Прим. ред.) — это экономический кризис в этих странах", — отметил эксперт.

К этому привела, уточнил он, санкционная политика западных стран, и местные власти пожинают плоды того, что сами затеяли.

"На самом деле, пока электорат только в Италии высказал свое недовольство. В Англии никакой демократии мы не видим. Там премьеров меняют, как перчатки", — напомнил Барабанов.

По мнению политолога, простые европейцы прекрасно осознают причины экономического упадка и хотят отмены санкций против России, но на них давят властные элиты, заставляя поддерживать выбранный Западом политический курс на поддержку Украины.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, пробыв на посту всего 44 дня.