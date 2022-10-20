Стоимость поставок российского газа в Грецию увеличилась в четыре раза и составила более двух миллиардов рублей, сообщил посол РФ в Греции Андрей Маслов.
При этом он пояснил, что физически поставки СПГ сократились на 10 процентов.
"В стоимостном эквиваленте поставки газа и вовсе увеличились почти в четыре раза — с $540 млн до $2 млрд", — сказал Маслов в интервью "Известиям".
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