В предложениях Еврокомиссии, касающихся новых энергетических мер для ЕС, не будет пункта о лимите цен на российский газ.
В пресс-релизе организации описываются оптимальные, по мнению составителей, способы снизить цены на газ в Европе, однако лимита на газ из России там не оказалось.
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