Еврокомиссия не будет предлагать устанавливать "потолок" на газ из РФ

В предложениях Еврокомиссии, касающихся новых энергетических мер для ЕС, не будет пункта о лимите цен на российский газ.

В пресс-релизе организации описываются оптимальные, по мнению составителей, способы снизить цены на газ в Европе, однако лимита на газ из России там не оказалось.