WSJ: "Туризм стал последней надеждой экономики Европы"

От полного экономического краха, вызванного антироссийскими санкциями, Европу может спасти только туризм. Эта сфера — последняя надежда экономик стран Старого света, отмечает The Wall Street Journal.

"Есть надежда на то, что этим летом пандемия не помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы", — говорится в материале.

Его авторы объяснили, что антироссийские санкции привели к росту цен на энергоресурсы, что подстегнуло инфляцию в странах Запада. В таких условиях сильно падает покупательная способность европейцев, констатирует WSJ. Поэтому они не смогут совершать какие-либо крупные покупки, но, вероятно, захотят отправиться на отдых после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, пишет издание.