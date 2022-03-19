США могут лишить Россию GPS-навигации

В США обсуждают перспективу отключения России от GPS. О такой угрозе рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS", — цитирует слова Рогозина РИА Новости.

О новом виде антироссийский санкций глава "Роскосмоса" рассказал во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

Рогозин уверил, что тревожится по этому поводу не стоит, так как в России работает национальная спутниковая система ГЛОНАСС, к которой подключены все смартфоны.

Ранее глава "Роскосмоса" отмечал, что Россию могут вынудить создать свою собственную орбитальную станцию (РОСС). Директор российского космического агентства объяснил, что при наличии автономной станции Россия смогла бы прекратить сотрудничество с западными партнёрами на Международной космической станции (МКС). Он также отмечал, что станцию можно сделать пригодной в военном отношении.

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