Эксперт BI.ZONE рассказал про защиту от мошенников во время онлайн-распродаж

Директор отдела экспертных сервисов компании BI. ZONE Евгений Волошин напомнил россиянам, что в период распродаж следует быть особенно осторожными, чтобы не дать обмануть себя интернет-мошенникам.

Специалист рассказал РИА Новости, что обманщики пользуются активностью покупателей, в частности, во время "Чёрной пятницы". Действенный инструмент онлайн-мошенников — это объявление о высоких скидках, которые притупляют внимательность покупателей, которые, видя их, могут перейти по ложным ссылкам.

Волошин посоветовал внимательно проверять адреса сайтов интернет-магазинов. Он напомнил, что адресная строка официальных сайтов начинается с https, а сам адрес не содержит никаких ошибок и опечаток в названии. При переходе на сайт он открывается без предупреждения об опасности.

Для большей безопасности эксперт порекомендовал не переходить по ссылкам контекстных объявлений, которые могут вести на фишинговые сайты, и пользоваться мобильными приложениями магазинов.

Если же пользователь всё-таки ввёл данные своей карты на мошенническом сайте, Волошин советует ему как можно скорее позвонить в банк для блокировки и перевыпуска карты.

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