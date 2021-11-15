Власти РФ готовятся сдерживать цены на сахар и растительное масло

Власти РФ разработают предложения по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. Соответствующее поручение дала Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Как сообщает РБК со ссылкой текст поручения, министерствам и антимонопольщикам предстоит также подготовить для правительства РФ аналитическую информацию с прогнозом внутренних цен на сахар и растительное масло, учитывая мировые тренды подорожания продовольствия.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре 2021 года был зафиксирован рекордный за последнее десятилетие рост мировых цен на продовольствие.

В частности, в мире дорожает пальмовое масло из-за угрозы снижения его производства в Малайзии в связи с нехваткой работников.

Цены на сахар в мире по итогам октября 2021 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года более чем на 40%. Сообщается, что на стоимость сахара влияют опасения снижения его производства в Бразилии.

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