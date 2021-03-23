Сахар и масло могут остаться "замороженными"

Российские власти могут продлить соглашения, обязывающие производителей и торговые сети сдерживать рост цен на сахар и подсолнечное масло. Обсуждается продление заморозки цен до конца мая.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, близкие к профильным ведомствам и рынку ретейла.

Вопрос о продлении заморозки обсуждался вчера на совещании правительства. Предлагается сохранить предельные цены на том же уровне в обмен на господдержку производителей, во всяком случае в части сдерживания цен на сахар.

Напомним, в декабре 2020 года государство и участники рынка договорились не повышать оптовую цену на подсолнечное масло выше 95 рублей за литр, розничную — 110 рублей за литр, на сахар — 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Предельные цены установили на три месяца. Срок действия текущих соглашений истекает 1 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что в Масложировом союзе сообщили, что у них нет информации о продлении соглашений, в Союзроссахаре и Ассоциации компаний розничной торговли отказались от комментариев.

В конце февраля текущего года исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявлял о готовности ограничивать оптовые цены на подсолнечное масло до конца августа, но при условии отказа от введения экспортной пошлины на этот продукт.