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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Экономика » Финансы » Банки

Российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%, пишут Ведомости. 

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены "МТС банк", Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и "Ак Барс", аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил РБК цитируют Ведомости.

Так, ставки в "МТС банке" вырастут на 0,6 п. п. 29 октября минимальная ставка по ипотеке на новостройки составляла 8,05% годовых, а по кредиту на покупку готового жилья — 8,25%, говорится на сайте банка.

В "Абсолют банке" ставки к середине ноября повысят на 0,5 п. п. Изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщил зампред правления Антон Павлов. Сейчас квартиры в новостройке и жилье на вторичном рынке предлагается взять под 9,59% годовых.

В Россельхозбанке с 27 октября ставки по ипотечным продуктам выросли с 7,5 до 7,95%, следом на 0,5 п. п. условия изменил Металлинвестбанк, где ставка сейчас составляет 10,79%.

Некоторые банки пока не пересматривают ипотечные тарифы. В частности, повышать ставки в ближайшее время не собираются Промсвязьбанк, банк "Санкт-Петербург", Райффайзенбанк, "Открытие" и ВТБ, узнал РБК. Другие крупные кредитные организации на запрос издания не ответили.

22 октября ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 75 б. п. до 7,5% годовых — рекордного уровня с конца июля 2019 г. Подобное решение регулятор принял на фоне продолжающегося ускорения инфляции, которая к 18 октября достигла 7,78% в годовом выражении.

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Автор: Ольга Лазарева
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