Идёт реэкспорт: на Украине заявили, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

По словам руководителя фирмы "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, транзит российского природного газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября. Он назвал ложью информацию о возобновлении поставок.

Макогон отметил в своём Facebook-аккаунте, что сейчас европейские трейдеры проводят реэкспорт газа в Венгрию из подземных хранилищ Украины, однако вывоз идёт в незначительных объёмах.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — сказал Сергей Макогон.

Напомним, накануне, 3 октября, венгерский оператор ГТС FGSZ официально проинформировал о возобновлении транзита российского газа через Украину в Венгрию.

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