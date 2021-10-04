Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили после приостановки

Транзит газа из РФ в Венгрию через Украину возобновили после приостановки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского оператора ГТС FGSZ, транзит российского газа через Украину возобновлён 3 октября. В сообщении уточняется, что к 22.00 воскресенья поток газа через приграничный пункт "Берегово" превысил 200 тысяч кубометров в час.

Украина пока не подтвердила возобновление транзита российского газа.

Напомним, с 1 октября Россия стала поставлять газ Венгрии в обход Украины в соответствии с соглашением, которое Будапешт и "Газпром" подписали 27 сентября. Контракт предусматривает ежегодную поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров российского газа в течение 15 лет.

Для поставки газа решено использовать газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Первого октября компания "Оператор ГТС Украины" сообщила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В компании заявили, что из-за прекращения транзита для Украины стал невозможен импорт газа из Венгрии путём "виртуального реверса".

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