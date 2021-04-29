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Цифровой рубль спасёт Россию от SWIFT

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия должна быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, чтоб защититься от угроз отключения от международной системы SWIFT, считает российский миллиардер Олег Дерипаска.

Цифровой рубль спасёт Россию от SWIFT

В своём телеграм-канале он написал, что внесение проекта резолюции об отключении России от SWIFT — ещё одно напоминание сотрудникам ЦБ и всем нам о необходимости "скорейшего ввода в оборот цифрового рубля".

По его словам, цифровой рубль спасёт Россию от остановки экспортно-импортных расчётов при отключении от международной системы обмена банковскими сообщениями.

Пока Центробанк РФ только разрабатывает концепцию цифрового рубля. Тестирование прототипа начнётся в 2022 году.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с "Правдой.Ру" призвал не паниковать по поводу проекта резолюции Европарламента, поскольку решение по отключению от SWIFT должна принять Еврокомиссия, а не европейские депутаты. По его мнению, вероятность подобного решения крайне мала, а все эти разговоры не более чем "политическое давление на Россию".

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Россия перейдет на виртуальную валюту
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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