Россия должна быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, чтоб защититься от угроз отключения от международной системы SWIFT, считает российский миллиардер Олег Дерипаска.
В своём телеграм-канале он написал, что внесение проекта резолюции об отключении России от SWIFT — ещё одно напоминание сотрудникам ЦБ и всем нам о необходимости "скорейшего ввода в оборот цифрового рубля".
По его словам, цифровой рубль спасёт Россию от остановки экспортно-импортных расчётов при отключении от международной системы обмена банковскими сообщениями.
Пока Центробанк РФ только разрабатывает концепцию цифрового рубля. Тестирование прототипа начнётся в 2022 году.
Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с "Правдой.Ру" призвал не паниковать по поводу проекта резолюции Европарламента, поскольку решение по отключению от SWIFT должна принять Еврокомиссия, а не европейские депутаты. По его мнению, вероятность подобного решения крайне мала, а все эти разговоры не более чем "политическое давление на Россию".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.