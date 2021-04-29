Масленников: отключение РФ от SWIFT – это "грабли по европейскому лбу"

Европарламент вчера предложил отключить Россию от SWIFT, на что экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с "Правдой.Ру" призвал не вестись.

Он напомнил, что решение в любом случае будет принимать Еврокомиссия, которая вряд ли поддержит инициативу евродепутатов.

Экономист склонен рассматривать проект резолюции Европарламента как "некое такое политическое давление на Россию". Сейчас диалог с Евросоюзом находится "в достаточно напряжённом состоянии, высылка дипломатов, вся эта история с Чехией", мимо которой евродепутаты не могли пройти.

"Но насколько это всё реалистично, это вопрос большой", — сказал Масленников.

Дело в том, что есть политики, а есть финансовые и денежные власти, для которых отключение России от SWIFT — "это крайняя мера, причём достаточно нежелательная".

По словам экономиста, Министерства финансов и Центральные банки неоднократно говорили о том, что "можно сколько угодно упражняться по поводу точечных санкций или персональных в отношении политиков, которые вам не нравятся, но, господа хорошие, вот SWIFT трогать не надо".

Отключение России от SWIFT противопоказано, потому что это дестабилизирует платежи и расчёты по многим экспортно-импортным операциям, поскольку "мы активно интегрированы в мировую экономику".

Более того, Европа может получить "граблями" по своему "европейскому лбу", учитывая, насколько плохо восстанавливается их экономика, а локдаун следует за локдауном, считает эксперт.

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