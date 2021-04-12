Россиян отговаривают от покупки недвижимости для инвестиций

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила о бессмысленности попыток успеть купить жильё, пока ипотека ещё дешёвая. По её словам, приобретение недвижимости уже не так выгодно, как в прошлом году, сообщает "АиФ".

Радченко объяснила это тем, что за прошлый год недвижимость в России в среднем подорожала на 20%, тем самым нивелировав весь эффект от сниженных ипотечных ставок.

При этом эксперт подчеркнула, что если гражданину действительно нужна квартира в новостройке, то тогда есть смысл её приобрести. Но ради инвестиций этого делать не стоит. В том числе не стоит покупать недвижимость в расчёте на дальнейший рост цен. По мнению Радченко, стоимость жилья уже не будет так сильно расти и скорее всего остановится на текущем уровне.

В марте текущего года Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% и не исключил её дальнейшего роста. Вслед за ужесточением денежно-кредитной политики начнут расти и ипотечные ставки. По оценкам Радченко, обычно ставки по ипотеке превышают ключевую на 2-3 процентных пункта. То есть, при ключевой ставке в 4,5% ипотечные ставки будут равны 7,5-8%.

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