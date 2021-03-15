Фитнес-индустрия просит ввести налоговый вычет на спорт с 2021 года

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила распространить законопроект о налоговом вычете на спорт на 2021 год, поскольку отрасль находится в сложном положении. Речь идёт и о налоговом вычете за детские занятия спортом.

Об этом ТАСС рассказала президент ассоциации Ольга Киселёва.

По её словам, если законопроект будет принят в этом году, то начнёт действовать только с 2022 года. Ассоциация предлагает сделать исключение и запустить систему уже в этом году, учитывая тяжёлое положение отрасли.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете на фитнес в январе текущего года. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки, распространяющие вычет на занятие спортом несовершеннолетними.

Киселёва полагает, что поддержка детских тренировок через налоговые вычеты "закладывает фундамент" здорового и активного нового поколения. Кроме того, налоговый вычет будет стимулировать фитнес-центры выходить из "серой" зоны, уверена она. Если спортзал предоставляет услуги неофициально, то его посетители не смогут получить налоговый вычет.