Неожиданная, но приятная поправка в законопроект о "спортивных вычетах" будет рассмотрена в Госдуме. По данным "Парламентской газеты", депутаты задумались об охвате вычетом не только взрослых, но и детей.
Напомним про идею "спортивного вычета": если россиянин ходит в фитнес-клуб, спортзал или иные "физкультурно-оздоровительные" учреждения, он получает право на вычет по НДФЛ. По предварительному варианту законопроекта вернуть можно будет до 120 тысяч в год, или до 13% расходов.
Ранее вычет рассматривали только во "взрослом" контексте. Но, по мнению автора поправки, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга, необходимо предоставлять россиянам вычет и в том случае, если в секции и на фитнес ходят их несовершеннолетние дети, причём неважно, родные или усыновлённые.
"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", — пояснил "Парламентской газете" Скруг.
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