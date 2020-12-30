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Китай и Россия ожидают роста объемов двусторонней торговли в 2021 году

Экономика » Прогнозы и статистика

Торговля и инвестиции между Китаем и Россией остаются стабильными и получат новый импульс в следующем году после того, как пандемия коронавируса будет обуздана.

Китай и Россия ожидают роста объемов двусторонней торговли в 2021 году

В этом абсолютно уверен посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером России, на долю которого приходится 17% внешней торговли России в первые три квартала 2020 года, — сказал Ханьхуэй в интервью информационному агентству Sputnik. — Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай вырос на 15,8%, а прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию выросли на 7,4%"

С ним согласен и посол России в Китае:

"В этом году мы значительно расширили наше сельскохозяйственное сотрудничество, что нашло отражение в росте российского сельскохозяйственного экспорта в Китай, и я ожидаю, что эта тенденция сохранится и в следующем году", — Андрей Денисов на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в посольстве России в Пекине.

Он отметил, что объем торговли между двумя странами сохраняется, несмотря на пандемию.

Среди растущих секторов торговля соей считается одним из самых больших потенциальных рынков для роста. Внутренний рынок сои в Китае составляет 100 миллионов тонн в год, а ежегодный экспорт России в Китай составляет один миллион тонн, что эквивалентно лишь одному проценту спроса Китая.

"Хотя экспорт некоторых сельскохозяйственных продуктов и продовольствия в Китай не особенно велик, они сыграли стабилизирующую роль для китайского рынка, — отметил посол. — Это наиболее перспективно в плане расширения нашего сельскохозяйственного инвестиционного сотрудничества. Мы в состоянии строить крупные аграрные комплексы в России, привлекать китайских инвесторов и экспортировать наши продукты, такие как соевые бобы в Китай".

Напомним, ранее официальные лица из Китая и России заявили, что будут стремиться к положительному росту двустороннего товарооборота в этом году, но из-за логистических трудностей, вызванных вирусом, в первые 11 месяцев этого года двусторонний товарооборот сократился на 3%.

"Наша пропускная способность автомобильного транспорта снизилась. Сейчас водители и грузчики с российской стороны сталкиваются с более жесткими мерами вирусного контроля, поэтому количество транспортных грузовиков сокращается", — сказал Денисов.

Хотя пассажиропоток между Китаем и Россией в основном прекратился, грузовые перевозки, в том числе железнодорожные, продолжаются с усилиями по обе стороны границы, отмечают эксперты.

"Растущий уровень упрощения процедур торговли между Китаем, Россией и Монголией еще больше укрепил строительство железнодорожных путей и другой транспортной инфраструктуры за последние годы, а также больший прогресс был достигнут в строительстве железнодорожных туннелей, — говорится в докладе Национальной комиссии по развитию и реформам. — Совместная работа также создала улучшенные условия для дальнейшего расширения масштабов совместного использования энергетических ресурсов, таких как торговля углем".

Учитывая масштабы китайского рынка и устойчивость двусторонней торговли, Денисов предположил, что в следующем году объем торговли сохранится или даже превысит уровень, установленный в 2020 году после сдерживания пандемии.

"Я не сомневаюсь, что в следующем году между нашими странами будут реализованы крупные инвестиционные и кооперационные проекты, включая энергетику, природный газ и атомную энергетику", — сказал посол.

Автор: Ольга Лебедева
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