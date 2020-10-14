Россия сняла санкции с двух украинских предприятий

Путин одобрил предложение Мишустина разрешить отдельным предприятиям Украины восстановить поставки своей продукции в Россию.

Сегодняшнее решение касается двух украинских предприятий — машиностроительного завода и комбината, выпускающего картон.

"Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой", — заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.