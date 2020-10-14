Россия сняла санкции с двух украинских предприятий

Путин одобрил предложение Мишустина разрешить отдельным предприятиям Украины восстановить поставки своей продукции в Россию.
Сегодняшнее решение касается двух украинских предприятий — машиностроительного завода и комбината, выпускающего картон.
"Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой", — заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства вновь подтвердил намерение России восстановить хозяйственные и экономические связи с украинскими предприятиями в полном формате.
"Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", — отметил президент, уточнив, что санкции снимаются с Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
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