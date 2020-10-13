ЦБ попросили объяснить, зачем нужен цифровой рубль?

Российские экономисты обвинили Центробанк в никчёмной затее: выпуске цифрового рубля. Специалисты считают, что во-первых, новый рубль ничем не отличается от безналичного, а во-вторых, его не заметит отечественная экономика.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России анонсировал изучение вопроса и общественные слушания о целесообразности выпуска цифрового рубля.

"Как в годы Перестройки была очень популярна идея внедрения ЭВМ, так и сейчас — тема цифровых валют. Вот и ЦБ РФ заговорил об эксперименте с цифровым рублём. Ждать от цифрового рубля какого-либо прорыва нет оснований. Для прорыва необходимо, чтобы свойства рубля цифрового сильно отличались от свойств рубля обычного. Иначе возникает вопрос: а зачем он вообще нужен?", — написал в "Фейсбуке" доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, отметив, если цифровой рубль не будет ничем отличаться от обычного безналичного, то это "заставляет вспомнить поговорку о "Неуловимом Джо".

Аналогичное мнение в эфире радио "Эхо Москвы" высказал экономист Сергей Алексашенко. Он считает, что цифровой рубль не будет иметь абсолютно никаких различий с цифровым.