Запрет на экспорт необработанной российской древесины может привести к росту коррупции, считает эксперт.
"Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины — это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", — сказала член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.
Она полагает, что российская бюрокаратия хорошо адаптируется под новые правила, и на бумаге всё будет выглядеть хорошо.
"Замечательной идеей она назвала и распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, однако усомнилась в её реализуемости. Во-первых, это будут затраты, отмыв денег, и это будет хорошо проходить по бумагам. Это очень сильная коррупционная история, которая нас ждёт и дальше. Отлаживать новую систему придется года три, но если все предложенные меры заработают, будет прекрасно", — полагает эксперт.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".