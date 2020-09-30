К чему может привести лесная реформа, предсказал эксперт

Запрет на экспорт необработанной российской древесины может привести к росту коррупции, считает эксперт.

"Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины — это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", — сказала член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.

Она полагает, что российская бюрокаратия хорошо адаптируется под новые правила, и на бумаге всё будет выглядеть хорошо.