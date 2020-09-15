В России резко подорожают сигареты

Минфин нашёл выход из сложной ситуации, в которой из-за пандемии оказался бюджет: надо повысить акциз на сигареты.

Ведомство уже подготовило проект поправок в Налоговый кодекс. Согласно документу ставка акциза в 2021 году увеличится на 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Поступивший из Минфина документ был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства, уточнили в пресс-службе правительства. Дата заседания пока не называется.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии. В дальнейшем она (ставка) будет индексироваться, как обычно — с учётом уровня инфляции", — цитирует РБК слова представителя Министерства финансов.

К чему готовиться курильщикам

"Акциз — главная составляющая цены сигарет, — поясняет Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International. — Если акцизы на самом деле увеличат на 20%, то цены, соответственно, вырастут. И весьма значительно — пачка сигарет будет стоить минимум на 20 рублей больше".

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