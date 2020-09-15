Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Красноярском крае полицейские разыскали пропавшего грибника
В Забайкалье осудят банду похитителей рогатого скота
В Красноярском крае работник церкви крал пожертвования прихожан
В Ленинградской области лжегазовщики обманывали пенсионеров
Двое жителей Пензы вымогали деньги у студента из Туниса
В Красноярске продавец крал ноутбуки, вынося их по запчастям
Дилеры пытались купить наркотик через транспортную компанию
Земля нагревается интенсивнее, чем когда-либо за последние 10 млн лет
Кардиолог: самоизоляция опасна для здоровья пожилых людей

В России резко подорожают сигареты

Минфин нашёл выход из сложной ситуации, в которой из-за пандемии оказался бюджет: надо повысить акциз на сигареты.

В России резко подорожают сигареты

Ведомство уже подготовило проект поправок в Налоговый кодекс. Согласно документу ставка акциза в 2021 году увеличится на 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Поступивший из Минфина документ был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства, уточнили в пресс-службе правительства. Дата заседания пока не называется.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии. В дальнейшем она (ставка) будет индексироваться, как обычно — с учётом уровня инфляции", — цитирует РБК слова представителя Министерства финансов.

К чему готовиться курильщикам

"Акциз — главная составляющая цены сигарет, — поясняет Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International. — Если акцизы на самом деле увеличат на 20%, то цены, соответственно, вырастут. И весьма значительно — пачка сигарет будет стоить минимум на 20 рублей больше".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • В 2020 году (по август включительно) акцизы на табачную продукцию, принесли в госбюджет 372 млрд руб.
  • Всего, как ожидается, за год сумма составит 586,5 млрд руб.
  • Помимо этого, 16,7 млрд руб. акцизов собрано на табак для нагревания, производимый в России.
  • Акцизы на импортные табак, электронные курительные устройства и никотиносодержащие жидкости составили примерно 2 млрд руб.
  • Итого, Минфин до конца 2020 года планирует собрать около 600 млрд руб. "табачных" акцизов.
Последние материалы
Дедолларизация как уход от токсичной валюты
В Ярославской области разыскивают убийцу двоих детей
В Красноярском крае полицейские разыскали пропавшего грибника
В Забайкалье осудят банду похитителей рогатого скота
В Красноярском крае работник церкви крал пожертвования прихожан
В Ленинградской области лжегазовщики обманывали пенсионеров
Двое жителей Пензы вымогали деньги у студента из Туниса
В Красноярске продавец крал ноутбуки, вынося их по запчастям
Александр Асмолов: учебники должны быть разные — как люди
Дилеры пытались купить наркотик через транспортную компанию
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Зеленский не хочет называть связь с Москвой "отношениями"
Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году
Трамп: Россия может быть заинтересована в победе Байдена
Зеленский анонсировал очередную встречу лидеров "нормандского формата"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Ядерные арсеналы РФ и США ничто не ограничит?
Украина не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников