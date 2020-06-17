Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о росте спроса на акции "Детского мира" со стороны иностранных инвесторов.

"Более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии", — цитирует РФПИ Дмитриева.