Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока

На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя ритейлера "Ашан". Снижение трафика было зафиксировано "Ашаном" в пяти российских регионах: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Уфе и Казани.

"Во многих регионах ужесточены меры передвижения для жителей, и клиенты обращаются в колл-центр компании с вопросом: "Могут ли они к нам приехать, открыты ли гипермаркеты?", - пояснил представитель "Ашана".