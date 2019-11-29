Миллиардеры из Forbes могут инвестировать в РФ 70 трлн рублей

При появлении в России механизма стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренного законом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности", который был внесен в Госдуму в начале ноября 2019 года, владельцы крупнейших компаний РФ и миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в экономику страны 70 триллионов рублей.

Возможности отечественного бизнеса были оценены Минфином, передают "Известия" со ссылкой на выступление заместителя руководителя ведомства Андрея Иванова в Совфеде.