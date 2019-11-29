При появлении в России механизма стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренного законом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности", который был внесен в Госдуму в начале ноября 2019 года, владельцы крупнейших компаний РФ и миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в экономику страны 70 триллионов рублей.
Возможности отечественного бизнеса были оценены Минфином, передают "Известия" со ссылкой на выступление заместителя руководителя ведомства Андрея Иванова в Совфеде.
"Мы начали активное сотрудничество с бизнесом — спросили на перспективу: если такой инструмент будет внедрен, сколько вы готовы инвестировать. В ручном режиме был опрос. В результате, получили проектов на общую сумму 70 трлн рублей. То есть запрос на регулирование большой", — цитирует источник слова Иванова, который добавил, что до 2024 года ведомством планируется привлечение 30 триллионов инвестиций.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.