Росстат сообщил о росте секретных расходов России

Росстат раскрыл объем секретных расходов России за 2017 год. Эти средства выделялись на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности.

На эти цели было потрачено 4,85 триллионов рублей. Эта цифра соответствует 5,3% годового ВВП за 2017 год. Также в Росстате рассказали, что в последние годы секретные расходы России преимущественно росли.